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🔴DIRECT : Réintégration Port de Dakar: Que se passe t-il ?

Le nouveau Directeur général du Port autonome de Dakar (PAD), Doune Pathé Mbengue, a officialisé la réintégration de 288 agents contractuels. Cette mesure phare marque le premier jalon de sa vision stratégique baptisée «Port Bou Bess». Dans ce contexte, PressAfrik Tv vous invite à suivre, en direct, une interview exclusive avec Lidy Thiam, cadre administratif du PAD.




Dia Koussa

Mercredi 16 Septembre 2026 - 18:26


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