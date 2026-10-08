🔴DIRECT :TAS, inondations et enquête parlementaire : les vérités du Dr Abdou Diouf

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, l'émission MidiKeng de ce jeudi 08 octobre. Au menu des échanges plusieurs sujets dont l'audience du TAS sur le litige de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc, ainsi que les enquêtes parlementaires en cours...

Dia Koussa

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