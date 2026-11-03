🔴Direct - ‎Impasse budgétaire : la Commission bloque 2 fois la LFR sans amendement, le Ministère ...

Suivez, en direct, sur PressAfrik TV, la séance plénière de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen du projet de Loi de finances rectificative (LFR) 2026, après le double rejet du texte en Commission de Finances ...

Dia Koussa

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