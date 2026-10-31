🔴Direct | Cérémonie d'ouverture de la 4ᵉ édition des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026

Ce samedi 31 octobre s’ouvre au Sénégal un événement sans précédent : les Jeux de la Jeunesse Dakar 2026, première compétition olympique organisée sur le sol africain. Une étape historique pour le continent.
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