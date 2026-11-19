🔴Direct -Barça walla Barsakh: 14 corps sur nos plages, Cheikh Diba "Sarakhou" Sonko pour le budget...

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, son émission PressKafé de ce jeudi. Au menu, plusieurs sujets dont le bras de fer entre l'Exécutif et la majorité parlementaire, ainsi le drame de la migration irrégulière qui secoue le Sénégal.

Charles KOSSONOU

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