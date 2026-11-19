Autres articles
-
Mise en vigueur de la LFR 2026 par décret : le député Amadou Ba estime que Diomaye «se trompe lourdement»
-
Sénégal : Diomaye décrète «la mise en vigueur» de la Loi des finances rectificative 2026 rejetée par le parlement
-
Tribunal de Pikine-Guédiawaye : les dessous de la garde à vue de l’homme d’Affaires Elimane Lam
-
Sénégal : 6.250 salles de classe «en mauvais état» dénombré sur l’ensemble du territoire
-
COP31 : Plus de 30 milliards de FCFA injectés pour le Sénégal, plus de 17 millions de dollars sont également attendus