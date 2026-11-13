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🔴Direct- Budget bloqué: Diomaye sur le pied de guerre, un faux medecin arreté à Pikine, FMI tend...

Budget bloqué avec Diomaye Faye sur le pied de guerre, bras de fer tendu avec le FMI et arrestation d'un faux médecin à Pikine : l'actualité sénégalaise est brûlante ce vendredi matin. Rejoignez-nous dès maintenant en direct sur PressAfrik pour tout décrypter dans votre émission PressKafé !




Dia Koussa

Vendredi 13 Novembre 2026 - 11:02


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