🔴Direct - Diomaye dégaine le décret sur la LFR 2026 et zappe Sonko, Amadou Ba interpelle...

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, son émission MidiKeng. Le plateau est spécialement dédié à l'actualité de ce jeudi, marquée par le décret présidentiel qui met en vigueur le projet de Loi de finances rectificative rejetée par l'Assemblée nationale.

Charles KOSSONOU

div id="taboola-below-article-thumbnails">