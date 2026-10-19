🔴Direct : « Jotaay Sport » décrypte l’ouverture des championnats sénégalais et le choc PSG-Barça en LDC

Ce lundi 19 octobre 2026, l’émission « Jotaay Sport » s’intéresse à l’ouverture des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 du Sénégal. Le présentateur Ibrahima Ndiaye et ses invités aborderont également le choc Paris Saint-Germain - FC Barcelone, comptant pour la troisième journée de la Ligue des champions.