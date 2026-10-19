🔴Direct : Point de presse du gouvernement sur le climat social national

Les ministres du gouvernement vont animer ce lundi 19 octobre 2026 un point de presse pour évoquer des questions sur le Pacte national de stabilité sociale.
Le point de presse se tient au building administratif Président Mamadou-Dia, sera animée par Moussa Sarr (Justice), Boubacar Camara (Enseignement supérieur), Moustapha Guirassy (Éducation nationale), Moussa Balla Fofana (Collectivités Territoriales), Mamadou Lamine Dianté (Fonction publique et Travail).
Le porte-parole du gouvernement, Bakary Sarr, ministre de la Communication, ses collègues de l’Emploi et de la Formation, Idrissa Samb, des Transports terrestres et aériens, Abdoul Ahad Ndiaye, du Budget, Bassirou Sarr prendront également part à cette conférence de presse organisée dans un contexte marqué par des mouvements d’humeur de centrales syndicales.
Le point de presse se tient au building administratif Président Mamadou-Dia, sera animée par Moussa Sarr (Justice), Boubacar Camara (Enseignement supérieur), Moustapha Guirassy (Éducation nationale), Moussa Balla Fofana (Collectivités Territoriales), Mamadou Lamine Dianté (Fonction publique et Travail).
Le porte-parole du gouvernement, Bakary Sarr, ministre de la Communication, ses collègues de l’Emploi et de la Formation, Idrissa Samb, des Transports terrestres et aériens, Abdoul Ahad Ndiaye, du Budget, Bassirou Sarr prendront également part à cette conférence de presse organisée dans un contexte marqué par des mouvements d’humeur de centrales syndicales.
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