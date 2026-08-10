🔴EN DIRECT - "Kaddu Lamb" décrypte le choc Pokola vs Diene Kairé

L'émission « Kaddu Lamb » de ce lundi 10 août 2026 s'intéresse à l'affiche Pokola vs Diene Kairé. Ameth Thierno Ndiaye et son invité analyseront ce choc qui promet d'être mémorable.
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