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🔴EN DIRECT: Prix qui flambent , détournement au ministère de la santé, la visite de Sokhna Aïda ...

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, l'émission PressKafé. Plusieurs sujets au menu des échanges dont la flambée des prix des denrées alimentaires ainsi que le présumé détournement au ministère de la Santé...




Charles KOSSONOU

Lundi 31 Août 2026 - 11:20


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