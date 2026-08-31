🔴EN DIRECT: Prix qui flambent , détournement au ministère de la santé, la visite de Sokhna Aïda ...

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, l'émission PressKafé. Plusieurs sujets au menu des échanges dont la flambée des prix des denrées alimentaires ainsi que le présumé détournement au ministère de la Santé...

Charles KOSSONOU

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