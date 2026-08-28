🔴EN DIRECT: Problème psychiatrique, malades sans soins : Serigne Abdou Sy affirme que ...

PressAfrik Tv vous invite à suivre, en direct, la dernière émission de la semaine de PressKafé. Au menu des échanges, la réalité des problèmes psychiatriques et des malades sans soins.

Dia Koussa

div id="taboola-below-article-thumbnails">