🔴EN DIRECT : Sénégal en ebullition : DPG, Yakkar-Teranga, Conseil des Ministre...

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, son émission MidiKeng. Plusieurs sujets seront abordés dont la Déclaration de politique générale de Al Aminou Lô, l'affaire de Yaakar Teranga ...

Dia Koussa

div id="taboola-below-article-thumbnails">