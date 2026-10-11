🔴EN DUPLEX - Départ Talfa et Mor Kang Kang à l'Arène Nationale

L'Arène nationale vibre aujourd'hui au rythme du grand départ des lutteurs Talfa et Mor Kang Kang pour leur face-à-face tant attendu. Suivez en direct et en duplex les préparatifs, l'ambiance électrique et l'arrivée des deux champions pour ce choc majeur de la lutte sénégalaise.

Dia Koussa

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