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🔴EN DUPLEX - Départ Talfa et Mor Kang Kang à l'Arène Nationale

L'Arène nationale vibre aujourd'hui au rythme du grand départ des lutteurs Talfa et Mor Kang Kang pour leur face-à-face tant attendu. Suivez en direct et en duplex les préparatifs, l'ambiance électrique et l'arrivée des deux champions pour ce choc majeur de la lutte sénégalaise.




Dia Koussa

Dimanche 11 Octobre 2026 - 14:30


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