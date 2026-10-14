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🔴EN Direct - Commissions parlementaires, élections : Dr Cheikhna Hamallah Ndiaye se prononce sur PressAfrik TVHD



🔴EN Direct - Commissions parlementaires, élections : Dr Cheikhna Hamallah Ndiaye se prononce sur PressAfrik TVHD
L’émission « Entretien spécial » de PressAfrik TVHD reçoit le Dr Cheikhna Hamallah Ndiaye. Expert consultant international senior en gouvernance publique, en réformes institutionnelles et en commande publique, il se prononcera sur l’actualité nationale et politique au Sénégal.

Cheikhna Hamallah Ndiaye est membre fondateur de Kiiraay, les Patriotes Républicains. Il est également candidat déclaré à la mairie de Grand Dakar pour les prochaines élections territoriales.

 
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Moussa Ndongo

Mercredi 14 Octobre 2026 - 23:57


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