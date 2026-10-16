🔴EN Direct - "Kaddu Lamb" : spécial Balla Gaye vs Ada Fass, Franc vs Reug Reug...

L’émission « Kaddu Lamb » décryptera ce vendredi 16 octobre 2026 les combats phares de la prochaine saison, notamment Balla Gaye 2 – Ada Fass et Franc – Reug Reug. Le présentateur Ameth Thierno Ndiaye et ses invités passeront en revue l’ensemble des combats au programme.
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