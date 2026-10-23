🔴EN Direct - "Kaddu Lamb" : spécial combat Ama Baldé vs Lac 2 - Eumeu Sène vs Jackson

L’émission « Kaddu Lamb » va décryptera ce vendredi 23 octobre 2026 les combats chocs de la prochaine saison, notamment Ama Baldé-Lac De Guiers 2 et Eumeu Sène - Jackson.
Le présentateur Ameth Thierno Ndiaye et ses invités passeront en revue l’ensemble des combats au programme.
Le présentateur Ameth Thierno Ndiaye et ses invités passeront en revue l’ensemble des combats au programme.
Autres articles
-
France : Pengo, espoir amateur du MMA, est mort dans l'attentat terroriste de Trappes
-
Bayern : Vincent Kompany transporté en urgence à l’hôpital après un malaise
-
Ligue Europa : l’OL coule à Hoffenheim, Bournemouth donne une leçon à l’AC Milan
-
Ligue Europa : l’OM sombre encore face au Sturm Graz, Rennes accroche la Juventus
-
UFOA-A U20 : le Sénégal termine premier et défiera la Guinée en demi-finale