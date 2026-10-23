🔴EN Direct - "Kaddu Lamb" : spécial combat Ama Baldé vs Lac 2 - Eumeu Sène vs Jackson

L’émission « Kaddu Lamb » va décryptera ce vendredi 23 octobre 2026 les combats chocs de la prochaine saison, notamment Ama Baldé-Lac De Guiers 2 et Eumeu Sène - Jackson.



Le présentateur Ameth Thierno Ndiaye et ses invités passeront en revue l’ensemble des combats au programme.