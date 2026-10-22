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🔴En Direct : Drame à Guédiawaye : Un médecin blessé par balle, Al Amine Lo lève le Blocus de Sonko...

Suivez, en direct, l'émission PressKafé de ce jeudi. Au menu, la blessure par balle d'un médecin dans le contexte de grève générale de la FDST, ainsi que la levée du blocus sur les conventions entre le gouvernement et les médias ...




Dia Koussa

Jeudi 22 Octobre 2026 - 12:47


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