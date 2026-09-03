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🔴SUIVEZ EN DIRECT - Le bureau politique de Pastef face à la presse



Le parti Pastef – Les Patriotes tient une conférence de presse ce jeudi 3 septembre 2026 à Dakar. Cette rencontre avec les médias intervient dans un contexte politique national marqué par des restructurations, la gestion des crédits spéciaux et de tensions politiques autour de l’organisation des prochaines élections territoriales. 
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Moussa Ndongo

Jeudi 3 Septembre 2026 - 18:28


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