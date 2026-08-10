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🔴Suivez en Direct - Ouverture de la Première Session Extraordinaire de l'AN

PressAfrik vous invite à suivre, en direct, l'ouverture de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale présidée par Ousmane Sonko. Au menu : l'examen de plusieurs propositions de loi dont celle visant à encadrer les fonds politiques dits "caisses noires".




Dia Koussa

Lundi 10 Août 2026 - 12:29


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