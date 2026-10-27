🛑 Direct | Point de Presse : Idrissa Seck sort du silence

L'ancien Premier ministre Idrissa Seck, président du parti Rewmi, fait sa réapparition après une période d'absence de la scène politique. Il anime un point de presse ce mardi 27 octobre à Dakar.
Il va se prononcer sur la situation politique et économique du pays.
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