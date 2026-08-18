🛑 Direct| Aminata Touré face à la presse : l’heure des vérités

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, la conférence de presse du parti présidentiel Kiiraay Les Patriotes Républicains. Animée par Aminata Touré, Haut représentant de Diomaye Faye, la cérémonie passera en revue l'actualité sénégalaise marquée entre autres par le débat sur les fonds politiques et la déclaration de patrimoine...

Dia Koussa

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