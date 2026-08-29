🛑 Direct: le Président Bassirou Diomaye réceptionne le Village Olympique de Diamniadio et le Centre équestre

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, procède ce samedi 29 août 2026 à la réception officielle du Village Olympique de Diamniadio et du Centre équestre.
Cette réception marque une nouvelle étape dans la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, notamment dans la mise à disposition des infrastructures destinées à accueillir les athlètes et les différentes compétitions.
Prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026, les JOJ Dakar 2026 réuniront environ 2 700 athlètes autour de 35 disciplines, dont 25 sports de compétition et 10 sports d’engagement.
Les compétitions seront réparties sur les trois principaux sites retenus pour l’événement : Dakar, Diamniadio et Saly.
Cette réception marque une nouvelle étape dans la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, notamment dans la mise à disposition des infrastructures destinées à accueillir les athlètes et les différentes compétitions.
Prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026, les JOJ Dakar 2026 réuniront environ 2 700 athlètes autour de 35 disciplines, dont 25 sports de compétition et 10 sports d’engagement.
Les compétitions seront réparties sur les trois principaux sites retenus pour l’événement : Dakar, Diamniadio et Saly.
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