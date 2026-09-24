🛑 EN DIRECT | Discours du Président Bassirou Diomaye Faye à l’Assemblée générale des Nations Unies

Le Président Bassirou Diomaye Faye s’adresse ce jeudi 24 septembre 2026 à l’Assemblée générale des Nations unies.



Moussa Ndongo

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