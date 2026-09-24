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🛑 EN DIRECT | Discours du Président Bassirou Diomaye Faye à l’Assemblée générale des Nations Unies

Le Président Bassirou Diomaye Faye s’adresse ce jeudi 24 septembre 2026 à l’Assemblée générale des Nations unies.




Moussa Ndongo

Jeudi 24 Septembre 2026 - 21:11


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