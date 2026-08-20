🛑Direct | Assemblée Nationale : Examen du Projet de Loi d'infrastructure et Sécurité

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct de l'Assemblée nationale, la séance plénière de ce jeudi consacrée à l'examen du projet de loi sur les infrastructures critiques et la sécurité numérique

Charles KOSSONOU

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