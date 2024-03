« Amadou Ba a tout fait pour que Diomaye et moi ne sortons pas de prison », (Ousmane Sonko)

« Victoire dès le premier tour à 90% parce que les 18 autres candidats il faut qu’on leur laisse les 10%. Il reste six (6) jours pour la campagne, j’adresse un message de paix à l’échelle internationale. En Casamance on a vécu une situation difficile et ceux qui ne savent pas disent que les Casaçais sont des rebelles. Il faut que ça s’arrête. C’est la promesse que Bassirou Diomaye Faye vous a promis on ne vas pas donner de date mais dans les premier mois de notre magistrature nous allons nous y mettre et déminer toute la forêt pour pouvoir exploiter toutes les ressources potentielles du pays », a expliqué Ousmane Sonko.





À en croire ce dernier, « la Casamance est une terre de dialogue ceux qui disent qu’il y a des rebelles ne savent pas la réalité. La Casamance a besoin de paix et le président Diomaye et son équipe se donnent un délai très court pour qu’il n’y ait plus d’explosion de mines. Il y a eu beaucoup de morts de jeunes qui se sont opposés à ce qu’on touche à la Constitution. Cela peut engendrer des sentiments de haine et j’appelle tout le monde au sens du dépassement(…). »





Toutefois, le leader de Pastef a souligné que « cela ne veut pas dire impunité, car justice se fera avec le temps. Ce qui s’est passé ces cinq (5) dernières années n’est pas le Sénégal. »





Répondant au candidat à la présidentielle de la Coalition BBY, l’édile de la ville de Ziguinchor l’a averti et lui a intimé d’arrêter de s’acharner sur eux. « Je vais parler aux autres candidats que chacun présente ses programmes. Amadou Ba est en train de dire que nous n’avons pas de programme, que nous sommes des terroristes (…), qu’il sache que nous n’avons pas peur d’eux qu’il s’occupe de sa campagne parce que si on lui répond il saura de quelle bois on se chauffe. Amadou Ba est en train de faire le tour des maisons de marabouts pour salir notre réputation qu’il arrête. Nous savons nous battre et nous n’avons rien débourser pour mobiliser, il a tout fait pour que Diomaye et moi ne sortons pas de prison. Tout ce qui m’est arrivé est à cause de lui. »





Poursuivant, Ousmane Sonko a soutenu que l’ancien Premier ministre de Macky Sall « a payé des gens pour aller sur les plateaux télé pour nous salir. Je l’avertis pour la dernière fois qu’il arrête et se concentre sur sa campagne ainsi qu’a essayé de convaincre les Sénégalais c’est ce qu’il a de mieux à faire. Amadou Ba on se connait très bien on était ensemble aux Impôts et domaines et je sais des choses. »