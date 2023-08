« Amadou Ba est un danger pour le Sénégal et l’Afrique de l’Ouest », selon Mamadou Lamine Diallo

Dans sa chronique hebdomadaire intitulée QuesTekki, de ce mardi 22 août 2023, Mamadou Lamine Diallo s’est attaqué de manière frontale à l’actuel Premuer ministre et non moins prétendant à la candidature de Benno Bokk Yakaar (BBY). Selon le parlementaire, la bombe foncière sous le régime de Macky Sall, risque d’exploser si jamais Amadou Ba prend les destinées de ce pays.



« Macky Sall a toujours parlé de la bombe foncière dans notre pays. Les commissions Doudou Ndoye et Moustapha Sourang ont déposé leur rapport, sans suite. (…) Quel est le montant du patrimoine bâti de l’Etat? Qu’est-ce que l’Etat gagne dans ces cessions? Amadou Ba a toujours refusé de répondre à ces questions », a indiqué le leader du mouvement Tekki.



Qui enfonce le clou: « Plus grave, c’est la privatisation du domaine public maritime par des dirigeants du régime. Le Maire Barthelemy Dias avait soulevé la question pour la partie concernant Mermoz Sacré Coeur. Pour le domaine privé de l’Etat, domaine des baux administratifs, c’est la fiesta et le lieu d’une accumulation rapide de capital. Surtout que la loi défendue par Amadou Ba permet de transformer les baux en titres fonciers presque gratuitement ».



Le candidat déclaré à la Présidentielle de 2024 d’affirmer: « C’est bien le chef de la bourgeoisie foncière de ce pays qui veut se transformer en président obscur, lui le grand défenseur de la candidature de Macky, prêt à l’accompagner jusqu’en 2035. C’est un danger pour le Sénégal et l’Afrique de l’Ouest. Il est au centre de la question foncière, en tant que directeur en charge des domaines ».



Le Sénégal pris en otage par Macky Sall et son candidat BBY

Mamadou Lamine Diallo s’est également exprimé sur le choix tardif du candidat de la coalition au pouvoir par Macky Sall. Selon lui, ce retard plonge le pays et son administration dans une incertitude qui plombe ses activités. « Le pays est bloqué, l’administration ne travaille pas, les marchés publics somnolent. Tout le monde attend le choix de Macky pour le candidat de BBY à la présidentielle. C’est clair, BBY ne fonctionne pas démocratiquement. A la tête, le roi Macky Sall doit désigner son successeur. Le Sénégal n’est pas un royaume où règne la famille FayeSall. C’est une république démocratique qui doit s’affirmer de plus en plus », affirme le député de l’opposition.



Diallo indique que « Macky Sall a réduit l’AFP de Niasse à sa plus simple expression, casser le PS de Abdou Diouf, ainsi que le parti de Robert Sagna. Macky Sall se promène aux frais du peuple avec notre avion dans le monde et ignore ses attentes et ses souffrances ».



Selon lui, le Président Macky Sall « a endetté le pays pour 15 000 milliards, prend le peuple en otage et demande pour rançon que son Medvedev (successeur désigné par Poutine quand il a été rattrapé par la limite des mandats) désigné gère ses intérêts pour 5 ans »