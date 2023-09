« Baiser forcé »: Luis Rubiales annonce sa démission du poste de président de la Fédération espagnole

C'est la fin d'une affaire qui aura duré trois semaines et dont l'épilogue semblait inéluctable. Dimanche soir, Luis Rubiales, qui avait donné un baiser forcé à l'internationale Jennifer Hermoso, après le titre mondial des joueuses espagnoles, le 20 août dernier, a annoncé sa démission de son poste de président de la Fédération espagnole de football (RFEF).



Dans un communiqué partagé sur ses réseaux sociaux, Rubiales a déclaré avoir « présenté, à 21h30, ma démission au président en fonction, M. Pedro Rocha, comme président de la Fédération espagnole de football. Ainsi que celle de vice-président de l'UEFA. »



Le désormais ex-président de la RFEF, de mai 2018 à septembre 2023, a reconnu qu'il n'avait finalement plus d'autre issue. « Après la rapide suspension de la FIFA (de 90 jours, le 26 août), plus le reste de procédures ouvertes contre moi, c'est évident que je ne pourrais plus revenir à mon poste, a-t-il indiqué. Continuer d'attendre et de m'accrocher ne va rien générer de positif, ni pour la Fédération ni pour le football espagnol. Parce qu'il y a, entre autres, certaines forces qui empêcheront mon retour. »