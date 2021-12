« Concentrez vos attaques sur l’opposition », dixit Amadou Bâ sur la guerre au sein de BBY

« Il faut que les alliés de la mouvance présidentielle cessent de se cogner entre eux comme c’est le cas aux Parcelles assainies ». Cette invitation à la paix provient d’Amadou Bâ, qui voudrait que cette adversité soit orientée vers les autres, notamment l’opposition. Le coordonnateur national de l’Alliance pour la République (Apr) qui s’exprimait devant ses partisans, a soutenu que « Benno bokk Yakaar a le meilleur programme, les meilleures listes et qu’elle est beaucoup plus forte que l’opposition ». Par ailleurs, la guerre au sein de la mouvance présidentielle, entre alliés, notamment aux Parcelles assainies, n’est pas à son goût.



Et il n’a manqué à le faire savoir à ses militants et sympathisants. « Toute personne qui se réclame du Président, ne l'attaquez pas. Concentrez vos attaques, si attaque doit y avoir, sur d'autres, sur l’opposition, mais pas sur des personnes qui sont avec le Président. Et nous sommes sûrs que ces personnes sont avec le Président », a déclaré Amadou Bâ qui invité les siens à taire les oppositions et à cultiver l’unité.



Par conséquent, Amadou Ba a reconnu tout de même le fait que les élections locales sont porteuses de problèmes particuliers, du fait de leur spécificité. ‘’Il est vrai que nous allons vers des élections locales et les réalités locales sont ce qu'elles sont. Il y a des difficultés partout. On ne peut pas dire qu’on a constaté des manquements, qu’on est dans la coalition avec le Président, et qu’on travaille à faire perdre ses listes. C’est injuste et pour moi, ce n’est pas de la loyauté. La loyauté est la clé dans toutes mes actions. Quand je suis dans un groupe, si je ne comprends pas, je m’arrête, je réfléchis, je regarde, je consulte... Donc je vous demande de m’aider dans cette posture », a-t-il noté.



D’après le journal « L’Info », le coordonnateur national de l’Apr a souligné que le Président n’a pas agi en solitaire comme on le pense. « Il ne faut pas dire que le président du parti s'est enfermé tout seul pour faire ses choix. Pour Dakar, cela ne s'est pas passé comme ça, honnêtement. J'étais présent dans toutes les étapes de la procédure. Là où je n'ai pas été présent, c'est sur la confection des listes. Car quand on est mandataire, on prend ses responsabilités. Ce qui m'importe, c'est de constater des manquements et de tirer la sonnette d'alarme ».



Pour finir, Amadou Bâ a affirmé qu’il persuadé l’Apr est « plus forts que l’opposition », a-t-il clamé.