« Diffamation et menaces »: le photographe Moustapha Ndiaye interpellé dans un différend avec Ngoye Fall

Un différend oppose le photographe du nom de Moustapha Ndiaye et Ngoye Fall, épouse du ministre conseiller Askia Touré.



D’après les dernières informations, l'affaire a abouti à l'interpellation du sieur Ndiaye par les gendarmes de la Brigade de Recherche (BR).



La femme du ministre conseiller a accusé le photographe « d'avoir publié ses photos sans son consentement, d’avoir porté atteinte à son image et d’avoir proféré des menaces à son encontre ».



Selon Rewmi Quotidien, l'enquête a révélé que Moustapha Ndiaye a enregistré des messages audio dans lesquels il reproche à Ngoye Fall de ne pas rémunérer correctement ses employés. Le photographe incriminé a également partagé des photos de la dame sur les réseaux sociaux.



Interrogé par les enquêteurs, le mis en cause a admis les faits. Toutefois, il a exprimé des regrets et a présenté ses excuses par le biais d'un procès-verbal à Ngoye Fall.



Malgré ses excuses, le journal confie que le sieur Ndiaye a été déféré hier mardi dans la matinée pour les chefs « d'accusations, de menaces, diffamation et diffusion d'images à caractère personnel ».



Pour rappel, Moustapha Ndiaye était le photographe de Ngoye Fall lors du Magal de Touba. Après sa prestation, Ngoye Fall a choisi certaines photos en échange d'une somme de 200 000 FCFA.



Cependant, le photographe a exigé que la dame lui verse le montant total des photos prises à Touba, ce qui a déclenché le différend, finissant par atterrir à la gendarmerie.



Au début de l’affaire des rumeurs et des vidéos circulaient sur les réseaux disant que « le photographe qui est un partisan de Sonko a été victime d’une plainte de Ngoye Fall après avoir refusé de prendre en photos Me El Hadj Diouf, défenseur d’Adji Sarr ».