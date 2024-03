« En prison j’avais une suite avec deux climatiseurs… », (Ousmane Sonko)

Ousmane Sonko n’a pas perdu son sarcasme en prison. Le leader de l'ex- Pastef a confié que lors de sa détention à la prison du Cap Manuel, il a été logé dans une suite. « J’ai été amené dans une suite avec un lit, deux climatiseurs et j’ai acheté un vélo pour faire du sport », a-t-il déclaré sur un ton sarcastique



Sonko qui a pris part à la conférence de presse conjointe avec Bassirou Diomaye Faye, a affirmé que son arrestation était juste un simulacre. « j’ai été arrêté et mis là comme si j’étais en vacances », a renchéri le leader de Pastef qui a été arrêté et placé en détention pendant plusieurs mois. Il a été libéré hier jeudi, avec Bassirou Diomaye Faye, candidat de la coalition Diomaye président.