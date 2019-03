« Jamais, Khalifa Sall ne demandera une grâce », déclare Moussa Tine

Invité à l’émission Grand Jury ce dimanche, l’un des plus constants soutiens de l’ex-maire de Dakar a été catégorique quant à la rumeur sur une supposée grâce présidentielle en faveur de son compagnon. « Khalifa Sall ne demandera jamais une grâce à Macky Sall »,a déclaré Moussa Tine avant d’ajouter: « Khalifa Sall accepte parfaitement son sort, il le vit normalement parce qu’il a l’avantage d’être un croyant ».





Toutefois, ajoute-t-il, « aujourd’hui, il faut être conscient que Macky Sall a pris la décision de neutraliser un adversaire politique en utilisant la justice ».

Mais souligne-t-il, « si on applique la jurisprudence Khalifa Sall à ceux qui dirigent les institutions à part l’Assemblée nationale, vous les amenez tous à Reubeus ». Moussa Tine rappelle que « Khalifa Sall n’a pas été condamné pour détournement de deniers publics, mais sur sa méthode de gestion ». Et de révéler, « la police sénégalaise paie ses indicateurs avec de fausses factures »