« L'Aide au développement est un levier de pression diplomatique pour l'accord des visas », (Boubacar Seye)

L’octroie des visas aux Sénégalais pour aller en Espagne est devenu un vrai problème, avoir un rendez-vous est quasiment impossible. À en croire Boubacar Seye, Président de l'ONG Horizons sans frontières, il y’a un lien subtil entre l’accord des visas et l'aide au développement dont les Européens disposent en tant qu'instrument de politique internationale.



M. Seye a souligné que cette dynamique est une forme de pression diplomatique entre les États européens et l'Afrique, créant ainsi un contexte complexe dans lequel l'Afrique, malgré son rôle vital dans l'approvisionnement de l'Europe, se trouve désavantagée.



Sur le plateau de Midi Keng, le Président de Horizons sans frontières a soutenu qu’il est nécessaire que nous ayons des dirigeants progressistes, capables de rompre avec les schémas actuels de dépendance et d'injustice. En outre, il a affirmé que les Africains n'ont pas besoin d'aide humanitaire. Regardez !

Ndeye Fatou Touré

