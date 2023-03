Au Sénégal, les statistiques sur lutte contre la tuberculose demeurent toujours inquiétants, ce malgré une lutte active contre cette maladie. Selon la coordinatrice du Programme de lutte contre la tuberculose (Pnt), Dr Yacine Mar Diop, en 2022, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a estimé le nombre de cas à 113/100.000 personnes, soit 19.463 nouveaux cas attendus.



« Ces cas étaient notifiés pour l'essentiel dans les six régions les plus peuplées dont six qui regroupaient les 82%. Il s'agit de Dakar, Thiès, Diourbel, Kaolack, Ziguinchor et Saint-Louis. Le nombre de décès était estimé à 2 980 soit 1 décès tous les 3 heures. Mais les chiffres officiels recueillis font état de 420 décès parmi les malades traités en 2021», a-t-elle expliqué.



Poursuivant, elle a estimé qu'au Sénégal, chaque 3 heures une personne décède de tuberculose. Ce qui constitue selon elle le plus gros défi à relever. À l’en croire, des progrès ont été réalisés en 2022 avec un taux de 72% de cas incidents par rapport à 2021.



« En 2022, 14.688 cas de tuberculose toutes formes confondues ont été diagnostiqués et mis sous traitement dans tout le pays, dont les 80% étaient des cas contagieux. Les cas incidents notifiés représentaient 14.053 sur 19.463 cas attendus, soit un taux de notification de 72%, taux en progression par rapport aux 66% de 2021. La prévalence de la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH est de 3,5% ; moins de 5% des cas toutes formes attendus notifiés chez les enfants».



Yacine Mar Diop a signalé aussi que 28% des malades de tuberculose ont disparu des radars du personnel sanitaire ce qui augmente les risques de décès et de contagion.



Pour venir à bout de la progression de la maladie au Sénégal, le Pnt a défini quelques orientations phares. À savoir : le renforcement de la qualité, de l'accès et de l'équité dans l'offre de soins de dépistage, de traitement et de soutien des malades etc.