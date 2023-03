« Le gouvernement du Sénégal s’engage pour la rectification de la charte africaine de sécurité routière », selon Mansour Faye

Le premier congrès régional sur les données de la mortalité routière s’est achevé ce vendredi à Dakar. Sous la présidence du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye.

« Au terme de ces 3 jours de travaux dédiés à la réflexion sur les voies et moyens d’amélioration de la sécurité routière dans la région africaine. Il me plait d’étudier avec vous les enseignements et de dégager des perspectives. Ce congrès, qui a rassemblé plus de 150 participants venant de plus de 21 pays anglophones et francophones d’Afrique, a été un véritable forum d’échanges et d’écoute, un véritable succès », a affirmé le ministre sénégalais.

Qui ajoute: « En effet, nos plus éminents experts, des responsables des organisations et opérations multinationales africaines et mondiales, ont pu saisir cette occasion privilégiée pour partager sur les points rencontrés à l’échelle de chacun de nos pays sur les bonnes pratiques nationales et communautaires. Ainsi que sur les solutions et actions prioritaires à mettre en œuvre pour une bonne gestion de la sécurité routière en Afrique. »

Selon Mansour Faye, les accidents de la circulation routière constituent une véritable problématique de santé publique. Leurs coûts social et économique sont dûment ressentis dans tous les pays en général, et ceux en particulier ont de faible revenu. »

Il poursuit, « Le gouvernement du Sénégal s’engage pour la rectification de la charte africaine de sécurité routière. Ainsi, les instructions seront envoyées à l’Assemblée nationale pour validation. (…)

Dans ce contexte, il était important que les experts de la sous région, voire de la région d’Afrique, se réunissent autour des sujets de la maîtrise des données générées par l’insécurité routière. »