« Les problèmes de trésorerie de La Poste sont antérieurs à ma prise de fonction », se défend Bibi Diallo

Abdoulaye Bibi Baldé, Directeur général de La Poste est sorti de son mutisme pour éclairer l’opinion sur le contexte actuel qui sévit dans l’entreprise publique et surtout d’interpeller les postiers et postières du Sénégal. Il affirme que les problèmes de trésorerie de l’entreprise sont antérieurs à sa prise de fonction.



« En ce qui me concerne, les problèmes de trésorerie constatés son très bien antérieurs à ma prise de fonction. J’avais décidé alors de mettre en place des commissions qui aujourd’hui sont opérationnelles sur des questions stratégiques que la transformation du groupe La Poste en banque postale, l’innovation et la création, la réforme de l’école nationale des postes, entre autres », a-t-il dit.



Bibi de poursuivre: « Il me plaît de rappeler qu’à ma prise de fonction au mois d’avril 2019, l’ambition du chef de l’Etat en me nommant certes, était de replacer La Poste au sommet dans le secteur de la distribution, mais aussi surtout de fédérer toutes les forces vives du groupe pour atteindre nos résultats. Je peux comprendre la volonté de tous qui est de voir La Poste sortir de cette situation de marasme économique. Je peux aussi comprendre qu’avec une masse salariale qui nous plombe. Mais aussi, il y a un sentiment qui naît de voir le groupe plonger vers le bas. Par contre, ce que je n’arrive pas à comprendre, c’est cette injustice que subissent tranquillement certains qui sont conscients de tout ce qui se passent. Mais cherchent par tous les moyens, la déstabilisation du groupe », a déclaré Abdoulaye Bibi Baldé.



L’actuel Dg de La Poste de poursuivre : « Nous savons tous aujourd’hui que La Poste vit une situation très difficile due à un certains nombre de raisons que nous savons. Il y a rupture de liquidité récurent dans les postes, nos produits sont en baisse, les ventes sont en baisse depuis plusieurs années. En cette période de crise, la logique voudrait qu’on redouble d’efforts dans le travail afin de produire des résultats. Mais forces est de constater qu’il y a des gens qui veulent nous détourner de nos objectifs par des séries de manifestations, qui ne peuvent que desservir La Poste ».



M. Baldé qui se dit blanc comme neige, soutient que les nombreuses sorties dans la presse ne l’engagent nullement pas. « Ces sorties médiatiques, dont nous observons ces temps, ne portent pas vraiment atteinte à ma personne. Mais entachent sérieusement la crédibilité de notre entreprise en diminuant le rapport de confiance qu’entretiennent La Poste et ses clients », dit-il.