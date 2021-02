« Lever l’immunité de Sonko ne remet pas en cause sa présomption d’innocence », déclare Abdou Mbow

Réagissant à la démission de ses collègues Guirassy et Cheikh Bamba Dieye de la Commission ad hoc de l’Assemblée nationale, le premier vice-président de l’Hémicycle Abdou Mbow a dénoncé une « manipulation ». Avant de souligner que "la démission de nos collègues n’entrave en rien la poursuite du travail déjà entamé."



Le député de la majorité a indiqué dans un communiqué qu’il « n’y a rien de nouveau sous le soleil ». En rappelant « que lors de la demande de levée de l’immunité parlementaire de l’honorable Khalifa Ababacar Sall, Madické Niang alors président du groupe parlementaire de l’opposition, avait démissionné et cela n’avait pas empêché à la commission de terminer son travail ».



Abdou Mbow précise par ailleurs que « lever l’immunité d’un collègue ne remet nullement en cause la présomption d’innocence qui prévaut au profit du collègue incriminé ».