« Macky offre de l'argent pour se donner l’illusion d’une popularité », selon Idy

Après avoir salué la forte mobilisation des populations de Kolda ( au Sud du Sénégal) pour l'accueillir dans le cadre de sa campagne électorale, Idrissa Seck a déclaré que cette jeunesse a choisi de "faire intervenir le changement dès le premier tour" le 24 février 2019, lors de son meeting dimanche soir, tout en accusant Macky Sall d'avoir offert de l'argent pour se donner l'illusion d'une certaine popularité.

"L'accueil triomphal que la jeunesse et les vieux ont réservé à la délégation de notre coalition atteste à souhait que le désir de changement est largement partagé", a dit Idy, devant des centaines de militants dont certains vêtus de tee-shirts orangers. "Ici à Kolda, vous avez choisi de faire intervenir le changement dès le premier tour", poursuit le candidat pour qui Kolda est terre de refus et de dignité. A chaque fois que le candidat s'exprime, les partisans scandent "ça c'est vrai".



Poursuivant, Idrissa Seck tacle le candidat sortant Macky Sall, qui, selon lui, pour avoir la conscience tranquille, a loué des voitures et a offert 5.000 FCFA aux gens pour se donner l'illusion d'une certaine popularité.

Le leader de la coalition Idy 2019 dit avoir lu sur le visage de la jeunesse que la décision d'un changement est déjà prise. "nous avons constaté tous les problèmes que vous avez. A part conduire les motos Jakarta, les jeunes n'ont pas d'autres métiers. Cette région a le potentiel de devenir une région force pouvant générer de l'emploi", fait-il savoir.