« Peu importent les motivations obscures, Branco doit faire face aux conséquences de ses actes...» (Gilet jaune)

Alors qu'il fait face à un mandat d'arrêt, Branco est pénétré illégalement au Sénégal plus précisément à Dakar où il a tenu une conférence de presse pendant laquelle « il a ouvertement attaqué le procureur en charge de son cas ». Une démarche que Thierry Paul Valette, figure du mouvement des Gilets jaunes en France, qualifie « d’audacieuse ».





D’après les informations qu’il a partagé sur sa page Twitter, le comportement de Juan Branco avocat du leader de l’opposition Ousmane Sonko « a soulevé des questions sur le rôle de Branco en tant qu'avocat et a conduit à des accusations selon lesquelles il s'est transformé en un opposant politique ».





Poursuivant, il a confié que l’avocat français est originairement connu pour son désir d'être le conseiller légal d'un individu aussi controversé que Salah Abdeslam.



« Jean Branco a désormais pris une tournure inattendue en plongeant dans des eaux diplomatiques troubles. Ses déclarations acerbes contre les autorités Sénégalaises ont été amplifiées par des voix qui, auparavant, dénonçaient "Macron dictateur" et qui appellent maintenant à la libération de Branco ».







Thierry Paul Valette a souligné le fait que « le Sénégal est un état souverain, et que les décisions concernant l'affaire Branco ne relèvent pas de la compétence du président Macron ». En effet, tant que ressortissant Français, « Jean Branco est soumis aux lois de la France et du Sénégal ».





L'incident où Branco a été appréhendé à bord d'une pirogue déguisée en pêcheur soulève des interrogations quant à son engagement politique, laissant entrevoir « un motif plus complexe que la simple relation avocat-client ».





La figure du mouvement des Gilets jaunes en France, a soutenu qu’il serait « est important de lui accorder le bénéfice du doute tandis qu'il tente de démêler les ramifications de cette situation délicate. Peu importent les motivations obscures qui ont pu le pousser à agir ainsi, Branco doit maintenant faire face aux conséquences de ses actes et s'efforcer de se libérer du bourbier diplomatique et judiciaire dans lequel il s'est embourbé ».





L’avocat Juan Branco qui a été arrêté à la frontière mauritanienne samedi dernier alors qu’il tentait de quitter discrètement le pays. Finalement il a été libéré ce lundi et se trouve en instance d’expulsion.