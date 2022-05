« Qu’on règle ça vite, que je m’en aille », la phrase méprisante de Macky Sall devant les victimes qui choque les Sénégalais

Devant les familles des victimes ce vendredi soir à la Résidence de Tivaouane, Macky Sall a brillé par son mépris. Après être revenu sur le drame qui les frappe, le chef de l’Etat a réclamé à ses assistants dans la salle la liste des familles.



Il était apparemment pressé de leur donner leur filer les enveloppes d’argent en guise d’indemnisation et de se barrer des lieux. « Est-ce que vous avez la liste des familles ? Qu’on règle ça vite et que je m’en aille », a-t-il dit devant ceux et celles qui ont perdu leurs bébés mercredi dans un horrible incendie à l’hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh de Tivaouane.



Une phrase que les internautes sénégalais ne digèrent pas. Sur Twitter, les Sénégalais sont scandalisés par autant de mépris. Réactions !