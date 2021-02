Les six (6) jeunes du collectif « Mbour justice », arrêtés mercredi pour rassemblement illégal, vont être déférés au parquet ce jeudi. Les mis en cause ont été interpellés au jardin public de Mbour lors d’un point de presse qu’ils ont organisé pour exiger l’emprisonnement du maire de Mbour condamné à 2 ans dont 3 mois ferme.



Le maire de Mbour, El Hadji Fallou Sylla et certains de ses jeunes administrés regroupés au sein du collectif «Mbour Justice» étaient entrés en conflit suite à la construction de cantines sur la place publique. Un conflit qui avait atterri sur la table du juge du Tribunal de grande instance de Mbour et il s’en était suivi un procès ouvert lundi 28 octobre 2019, avant d’être renvoyé finalement au 18 novembre 2019.



Le 3 février 2020, M. Sylla a été condamné à 2 ans dont 3 mois ferme en plus d’une amande de 2 millions F cfa.



Mais un an après le verdict, le maire n’a toujours pas purgé sa peine ni payé l’amande.