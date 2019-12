« Rush sur la Plateforme 100 Mille logements »: Mountaga Cissé revient à la charge et relève les incohérences du ministère de l'Habitat

Dou lii rek laadone wakh… (j’avais pourtant alerté, NDLR)

Donc les services du ministère de l’Habitat ont convié la presse pour une séance de démo en leur exposant des données de Sénégalais qui se sont déjà inscrits sur la plateforme 100 000 logements. J’ai été choqué de voir hier au JT de la RTS1 le reportage durant lequel on se glorifiait du rush sur la plateforme 100 000 logements. Près de 50 mille inscrits en 72 heures. Voyez-vous, j’ai choisi de cacher ces informations avant de partager la capture d’écran de la vidéo.



Dans ce pays, lorsque tu fais une critique constructive avec pour objectif pousser les uns et les autres vers plus de performance, plus de qualité de services, plus de respect des normes, plus d’efficacité, plus de patriotisme, plus de simplicité,... on peut vous taxer de jaloux, de quelqu’un qui n’est là que pour chercher la petite bête entre autre.



Je le répète, le projet 100 000 logements est top mais le site est tout sauf sérieux. Le minimum des standards du web n’est pas respecté.



J’ai entendu le ministre Abdou Karim Fofana dans les médias donner quelques critères d’éligibilité. Ma question est : Pourquoi ces critères ne sont pas affichés sur le site en question pour une meilleure compréhension de tous ? On laisse tout le monde s’inscrire et après, la déception pour certains qui verront leur demande rejetée. Ce sera peut-être le cas pour Pape Malick Ndour, coordonnateur du Prodac qui a affirmé s’être inscrit en partageant son code de validation sur Facebook. Monsieur, vous n’êtes pas éligible 😁



C’est sur WhatsApp qu’un proche a partagé avec moi une invitation d’inscription à la plateforme. Il n’a certainement pas vu mon post d’avant. Et c’est grâce à son message que j’ai pris connaissance de plus détails sur le projet : type de logement, surface, coût, subvention de l’Etat, durée du crédit, etc. J’ai même lu qu’il fallait ouvrir un compte d'épargne-logement à la BHS. Je voudrai en avoir la confirmation.



Moi-même j’aimerai bénéficier d’un logement. Mais je ne suis pas éligible. Comment je le sais ? Pas grâce à la plateforme. Ils seront nombreux les Sénégalais inscrits à ne pas être éligible. Pourquoi n’avoir pas publié toutes informations sur la page d’accueil de la plateformes ? Y a-t-il des maquettes à montrer ?



Ou bien l’objectif est de pouvoir crier tout haut que 100 000 personnes se sont inscrites en moins d’une semaine ? Après il va falloir effectuer un sacré travail de tri. C’est du temps et de l’argent. Un système de filtre pouvait bel et bien être mis en place pour qu’on finish seuls les “pré-éligibles” passeront le cap final de validation du formulaire.



Quid des données personnelles ? Je ne reviendrai pas sur cela. Vu que la Commission de Protection des Données Personnelles du Sénégal (CDP) s’est déjà saisi de l’affaire et traiter cette question.