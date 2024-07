« Sans industrie souveraine de défense, nous ne pouvons garantir notre liberté de choix et donc d’action ». Président Bassirou Diomaye Faye

Le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye accompagné de son Premier ministre et de son ministre de l’intérieur s’est rendu hier à l’Institut de Défense du Sénégal (IDS) pour assister à la sortie de promotion de l’Ecole de Guerre et de l’Institut de Défense du Sénégal.



Le Chef suprême des Armées a profité de cette opportunité pour échanger, dit-il, avec les actuels et futurs chefs militaires sur l’évolution de notre outil de défense à laquelle il est particulièrement attaché.



Pour le président de la République, les Forces armées sénégalaises incarnent le principal attribut de notre souveraineté. Car selon lui, « son organisation, son maillage du territoire et les ressources tant matérielles qu’humaines dont elles disposent, sont prédisposées pour apporter une contribution décisive aux efforts d’égal accès aux services sociaux de base et d’assistance aux populations, notamment en période de crise ».



Bassirou Diomaye Faye d’insister pour que « cette présence rassurante à côté des populations se poursuive en bâtissant un outil de défense agile, adapté aux nombreux défis sécuritaires contemporains ».



Le Chef de l’Etat a poursuit son discours en invitant le Ministère des Forces armées, en relation avec les départements de la Recherche scientifique et de l’Industrie « à bâtir rapidement les cadres de coopération nécessaires pour développer des capacités endogènes de production des équipements de défense dont nous avons besoin ». Pour le Président Diomaye « sans une industrie souveraine de défense, nous ne pouvons garantir notre liberté de choix et donc d’action.



Le président de la République dans son discours a manifesté un soutien constant et indéfectible pour hisser l’IDS au niveau le plus élevé.



Le Président Diomaye a exhorté aux brevetés de l’Ecole de guerre, à s’investir pleinement dans leurs futurs emplois. Cela pour faire bénéficier à leurs structures d’appartenance respectives de toutes les connaissances acquises à l’IDS.