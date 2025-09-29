« Une candidature de Macky Sall à l’ONU serait un échec pour les défenseurs des droits humains », Seydi Gassama

Le directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama, a réagi à l’idée évoquée par l’ancien président Macky Sall concernant une possible candidature au poste de Secrétaire général des Nations Unies.



« Si Macky Sall après toutes les pertes en vies humaines et les emprisonnements d’opposants, de journalistes et d’activistes qui ont marqué son régime devenait, je ne sais par quel lobbying, SG de l’ONU, cela serait un échec pour toi-même et tous les défenseurs des droits humains », a écrit Seydi Gassama sur X, en interpellant directement Alioune Tine.



Cette réaction fait suite à un message publié par Macky Sall, dans lequel il affirmait : « Nous avons besoin d’une organisation des Nations Unies crédible, capable de parler à tous. J’ai abordé dans cet entretien avec H5 Motivation l’éventualité d’une candidature au poste de Secrétaire général des Nations Unies et autres sujets. »



Les propos de l’ancien chef de l’État, qui défend une vision d’un multilatéralisme plus inclusif, suscitent déjà des débats au Sénégal, notamment dans le camp des défenseurs des droits humains qui rappellent le bilan de son régime marqué par des contestations politiques et des arrestations d’opposants.



