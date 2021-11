​​ La Fondation PAD au chevet des Daaras d’excellence du Sénégal.

Le Directeur Général du Port Autonome de Dakar, par ailleurs Président du Conseil de Fondation PAD, Monsieur Aboubacar Sedikh Bèye a dépêché une forte délégation conduite par l’administratrice de la Fondation PAD à Porokhane le mercredi 10 Novembre 2021 pour accompagner le Daara de Sokhna Mame Diarra Bousso, la sainte mère du Fondateur du mouridisme Khadim Rassoul.



L’appui de ce Daara moderne et d’excellence entre dans le cadre du programme Education de la Fondation PAD, plus spécifiquement l’appui à la scolarisation des jeunes filles qui est au cœur de ses préoccupations.



A cet effet, Madame Marega a remis au Directeur général du Daara, Serigne Abo Madiyana Diakhaté deux cent cinquante (250) matelas individuels, cinq cent (500) serviettes hygiéniques, des denrées alimentaires de base constituées de cent (100) sacs de riz, de cent (100) bouteilles d’huile et de cent (100) sacs de sucre en poudre, estimés à plus de dix (10) millions de francs CFA pour le grand bénéfice des cinq cent cinquante (550) Mame Diarra qui y résident.

