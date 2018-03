​​Attentat au Burkina Faso : Souleymane Ba, spécialiste des relations internationales, analyse les facteurs à risque



Souleymane Ba, spécialiste des relations internationales des stratégies en analyse géopolitique s’est appesanti sur l’insécurité qui prévaut dans la région sahélo-saharienne. Laquelle insécurité s’est encore manifestée avec l’attaque orchestrée par une bande armée à Ouagadougou le vendredi 2 mars dernier. M. Ba, par ailleurs, expert associé au Centre diplomatique et stratégique, animateur du groupe de suivi géopolitique au centre de haute étude de défense et de sécurité du Sénégal, est d’avis que ce fléau ne pourrait être combattu sans une large coalition des pays africains, qui ne se limiterait pas seulement au G5 Sahel auquel appartient le Burkina Faso. M. Ba, qui appelle à l’intégration du Sénégal et d’autres pays dans cette entité justifie sa position par la mue de la situation géopolitique, avec l’intégration de facteurs nouveaux qui doivent être pris en compte.