​​Fin tardive des combats de lutte : le CNG instaure de nouvelles règles strictes

Le Comité national de gestion lutte de lutte (CNG) sort le bâton et siffle la fin tardive des combats. Désormais les grands combats ne seront plus tolérés au-delà de 20 heures.



Par ailleurs, les lutteurs qui prendront plus de temps dans les préparations mystiques sont sanctionnés d’un avertissement et les grands combats sont sifflés au plus tard à 19h 15mn. Ces mesures entreront en vigueur à partir de samedi 6 juillet 2024.



Le président du CNG Ibrahima Sène n’as pas manqué de rappeler dans une note « les pénalités financières s’arrêtent désormais à la 29e minute, un dernier et 3e appel d’avertissement à la 30e minute le forfait est déclaré »,

Et d’ajouter : « le lutteur déclaré forfait perd son reliquat au profit du promoteur ».



D’après le journal L’Observateur, le temps de préparation des combats préliminaires a été revu par le CNG.

« Le temps de préparation des combats préliminaires est strictement limité à 5 minutes au terme desquelles 3 appels espaces d’une minute sont donnés au lutteur mis en cause, suivis d’un forfait la minutes suivante, si ce dernier n’est pas prêt à combattre. Le temps d’enceinte a l’arrivé du lutteur est de 5 minutes pour le grand combat et 3 minutes pour les préliminaires. Chaque minute supplémentaire est sanctionnée administrativement », déclare le président Ibrahima Sène, tout en portant son intérêt au respect strict de ses présentes mesures.