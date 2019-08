​​Inondations à Bakel: "il n'y a pas eu de dégâts majeurs", selon l'adjoint au Préfet

Les fortes pluies abondantes enregistrées ces 72 heures, dans toute la zone du Département de Bakel et environs, ont fait d'importants dégâts. Beaucoup de familles ont quitté leurs maisons et ont passé la nuit chez les voisins ou dans d'autres familles d'accueil.



À ces pluies, s'ajoute le débordement des eaux du fleuve Sénégal qui ont fini d'envahir au moins deux villages à Diawara. Les populations désespérées demandent l'aide des autorités. L'adjoint du Préfet, en visite sur les lieux du sinistre, affirme qu'il n'y a pas eu de dégâts importants. « Pas de dégâts majeurs parce que nous-mêmes nous sommes rendus sur les lieux pour procéder au constat avec la gendarmerie, les sapeurs-pompiers les services d’hygiène et la croix rouge », a déclaré Mbacké Thiam.



Toutefois l'autorité affirme: « il y a effective des inondations dans certaines localités situées le long du fleuve tel que Aroundou, Yaféra, Kounghany, Golmy. Le niveau des eaux est monté, ce qui a causé le débordement du fleuve. Ce ne sont pas que des pluies locales que nous avons reçues, mais aussi des eaux qui nous viennent de la Falémé et d’autres affluents du Mali. À Bakel on a atteint li niveau d’alerte des 10 mètres ».