​​Le Grand Prix du président de la République pour l’innovation numérique lancé

La ministre de l’Économie Numérique et des Télécommunication, Ndèye Tické Ndiaye Diop a procédé au lancement, ce vendredi du Grand Prix du président de la République pour l’innovation numérique. Ce prix ambitionne de stimuler la créativité et l’innovation technologique pour favoriser l’émergence de nouveaux produits et de nouvelles pratiques.



« Le Grand Prix du président de la République pour l’innovation numérique cherche à stimuler la créativité et l’innovation technologique pour favoriser l’émergence de nouveaux produits et de nouvelles pratiques, pour une mise en œuvre efficace et efficiente de cette belle initiative », a souligné la ministre lors d’une conférence de presse.



Ndèye Tické Ndiaye a assuré que «toutes les dispositions pour une mise en œuvre efficace et efficiente de cette belle initiative, sont mises au point, telle que la mise en place d’un jury national composé d’experts de haut niveau de l’écosystème numérique, la définition de règles claires et concises pour le fonctionnement du Jury, la mise en place de critères partagés pour l’éligibilité au Concours, etc».



Par ailleurs, elle a rappelé que le Sénégal a adopté depuis 2016, la stratégie « Sénégal numérique 2025 » communément appelée SN2025.



Selon Ndeye Tické Ndiay Diop, après quatre années de mise en œuvre du plan d’actions de la stratégie « SN2025 », des avancées significatives ont été réalisées : l’élaboration de la politique nationale de cyber sécurité et de lutte contre la cybercriminalité, l’adoption d’un nouveau code des Communications électroniques et de la loi startup pour la promotion de l’innovation, le déploiement des services 4G, la réalisation du Projet large bande (avec 2500 km de fibre optique construits par l’Etat) par l’ADIE, l’implémentation, en cours, du Parc des Technologies numériques (PTN) à Dianiadio entre autres.