​​Scandale au ministère de la Santé : Des cliniques privées utilisent de faux agréments

L’Etat du Sénégal a décidé de mettre fin à certaines magouilles au sein des administrations sénégalaises. Et cette fois-ci, la cible, c’est le ministère de la Santé et de l’Action sociale. En effet, des cliniques privées non agréées ont été répertoriées par ledit ministère. A cet effet, l’inspection des services a découvert la pratique illicite effectuée dans cette structure. Car, révèle Libération, un agent dudit ministère est derrière cette vaste opération frauduleuse. Ainsi, plusieurs cliniques sont menacées de fermeture.



Selon la norme règlementaire pour bénéficier de l’agrément sous forme d’arrêté, les demandeurs doivent monter tout un dossier : copie certifiée du diplôme, acte attestant que le demandeur n’est pas en activité dans la fonction publique, lorsque qu’il s’agit d’un agent de l’Etat, fournir une décision de retraite ou une décision de radiation, un avis du médecin-chef de district du lieu d’implantation, un plan de masse visé par le cadastre, le personnel (effectif et contrat de travail).



Ce qui n’a pas été le cas au ministère de la Santé. Mieux, le présumé fraudeur faisait simplement payer un montant convenu entre les deux parties pour fournir le document de l’agrément qui leur permettait d’ouvrir des cliniques.



Selon la même source, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr a déposé une plainte sous le couvert de l’Agent judiciaire de l’Etat. Ce dernier a par ailleurs saisi le Procureur de la République Serigne Bassirou Gueye sur cette pratique illégale.